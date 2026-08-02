राज्य अध्यापक पुरस्कार चयन पर उठे सवाल, शिकायत के बाद बदले हालात
कन्नौज में परिषदीय शिक्षकों की राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए संस्तुति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन शिक्षकों के नाम भेजे, लेकिन एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत आने के बाद सूची में संशोधन किया जा रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि एक शिक्षक के सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं।
कन्नौज : राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए भेजी गई परिषदीय शिक्षकों की संस्तुति को लेकर जिले में विवाद खड़ा हो गया है।
विवाद का कारण
बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन शिक्षकों के नाम डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को भेजे थे, लेकिन एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब सूची में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग शासन को केवल दो शिक्षकों के नाम भेजने की प्रक्रिया में जुट गया है। टीचर्स एसोसिएशन ने 28 जुलाई को डीएम को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि प्रस्तावित शिक्षकों में शामिल एक शिक्षक के सेवा अभिलेखों में पूर्व की विभागीय कार्रवाई और अन्य प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज हैं।
जांच प्रक्रिया
इसके बावजूद उनका नाम राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आगे बढ़ा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास को सौंप दी। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यदि संबंधित शिक्षक के अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं तो उनका नाम संस्तुति सूची तक कैसे पहुंचा। शिक्षक संगठन का कहना है कि यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी या लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
आगे की कार्रवाई
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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