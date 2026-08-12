मेस्सी केरल दौरा विवाद में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी
केरल में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी और अर्जेंटीना की टीम के प्रस्तावित दौरे को लेकर विवाद बढ़ गया है। खेल विभाग ने इस पर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। खेल मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट गोपनीय है और इसके निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। सरकार उचित फैसला लेगी।
तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी और अर्जेंटीना की टीम के प्रस्तावित दौरे को लेकर विवाद बढ़ गया है। खेल विभाग ने मामले की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। खेल मंत्री ओ. जे. जनीश ने सोमवार को यह जानकारी दी। खेल विभाग के विशेष सचिव ने विभाग में उपलब्ध फाइलों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है। मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है। जनीश ने कहा कि रिपोर्ट बेहद गोपनीय है। इसलिए फिलहाल इसके निष्कर्षों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती। सरकार रिपोर्ट के आधार पर उचित फैसला लेगी और इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगी।
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