मौलाना जर्सिस ने अब भगवान शंकर पर की अभद्र टिप्पणी, हंगामा

इटावा के मौलाना जर्सिस ने अब भगवान शंकर पर अभद्र टिप्पणी की है। मौलाना की इस अभद्र टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश है। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, सुमित कश्यप समेत अन्य पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। शिशिर ने थाने के दिवस प्रभारी को मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। शिशिर के मुताबिक इटावा निवासी मौलाना जर्सिस अंसारी ने बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान के भगवान शंकर पर अभद्र टिप्पणी की।

मौलाना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि यह साजिश के तहत मौलाना के किया और सनातन का घोर अपमान है। कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा सनातन के आराध्य भगवान का अपमान किया जा रहा है। यह बेहद निंदनीय है। इसके पूर्व मौलाना ने भगवान श्रीकृष्ण को मुसलमान बताकर उन्हें पांच वक्त का नमाजी बताया था। भगवान शंकर, राम-कृष्ण के इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का यह घोर अपमान है। इससे हिंदू आक्रोशित हैं। मौलाना की टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो सड़क पर प्रदर्शन होगा। पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को समझाकर शांत कराया। एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि मौलाना के खिलाफ एक मुकदमा पहले से दर्ज है। नई तहरीर के आधार पर भी जांच की जा रही है।