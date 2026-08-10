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टीजी मोहनदास को कोर्ट से जमानत मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तिरुवनंतपुरम में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में टीजी मोहनदास को अदालत से जमानत मिली है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथुन गोपी जी एस ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दी और जांच अधिकारी के सामने तीन दिनों तक पेश होने का निर्देश दिया।

टीजी मोहनदास को कोर्ट से जमानत मिली

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार हुए दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारक टीजी मोहनदास को अदालत से जमानत मिल गई। तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज मिथुन गोपी जी एस ने मोहनदास को जमानत दी। साथ ही तीन दिनों तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। वीडियो में मोहनदास ने कथित तौर पर कहा था कि दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

ये भी पढ़ें:नीट विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी के लिए मोहनदास हिरासत में
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