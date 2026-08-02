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सफाई कर्मचारी की तैनाती को लेकर एक ही पत्रांक पर दो आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर जिले में सफाई कर्मचारी बृजेश कुमार की तैनाती संबंधी आदेशों पर प्रश्न उठ रहे हैं। दो आदेश एक ही दिन में अलग-अलग विषयों पर जारी किए गए, जिससे प्रशासनिक वैधता पर संदेह उभरा है। मामला वित्तीय अनियमितता से भी जुड़ा है क्योंकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी संदिग्ध है।

सफाई कर्मचारी की तैनाती को लेकर एक ही पत्रांक पर दो आदेश

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में सांथा विकास खंड की ग्राम पंचायत मुसहरा में तैनात सफाई कर्मचारी बृजेश कुमार की तैनाती और संबद्धीकरण को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय के आदेश सवालों के घेरे में आ गए हैं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, पत्रांक संख्या 583, दिनांक 14 मई के एक आदेश में बृजेश कुमार को ग्राम पंचायत बेलवा मिश्र से संबद्ध किए जाने का उल्लेख है। वहीं, उसी पत्रांक संख्या और उसी दिनांक के दूसरे आदेश में शासकीय हित का हवाला देते हुए उन्हें बेलवा मिश्र से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, सांथा से संबद्ध दर्शाया गया है。

आदेशों की टकराव

बताया जाता है कि बृजेश कुमार का स्थानांतरण डीपीआरओ के पत्रांक संख्या 2716, दिनांक 27 सितंबर 2025 के आदेश से ग्राम पंचायत मुसहरा में किया गया था। वहां तैनाती के लगभग आठ माह बाद 14 मई को एक पत्रांक पर जारी दोनों आदेशों ने पूरे मामले को उलझा दिया है।

प्रशासनिक वैधता पर प्रश्न

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या किसी सरकारी कार्यालय से एक ही दिन, एक ही पत्रांक संख्या पर अलग-अलग विषय वस्तु वाले दो आदेश जारी किए जा सकते हैं? यदि ऐसा हुआ है तो इसकी प्रशासनिक वैधता और अभिलेखीय प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

वित्तीय अनियमितता की आशंका

इसके अलावा मामला वित्तीय अनियमितता की आशंका से भी जुड़ गया है। यदि संबंधित सफाई कर्मचारी मई और जून माह में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय से संबद्ध रहे, तो उनका वेतन ग्राम पंचायत बेलवा मिश्र से किस आधार पर आहरित किया गया? जबकि ग्राम पंचायत से वेतन भुगतान के लिए तैयार होने वाले वेतन बिल पर संबंधित ग्राम प्रधान एवं सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं।

जांच की आवश्यकता

अब यह मामला केवल संबद्धीकरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आदेशों की प्रामाणिकता, वेतन भुगतान की प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्षेत्र में चर्चा है कि यदि दोनों आदेश वास्तविक हैं तो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

जिला पंचायत राज अधिकारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि एक ही पत्रांक पर दो आदेश जारी होना गंभीर विषय है और सबसे बड़ी बात सम्बद्ध कहीं और से होने के बावजूद वेतन भुगतान कहीं और से होना और गंभीर विषय है। इसकी जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

बृजेश कुमार की तैनाती कब और कहां की गई?
बृजेश कुमार की तैनाती ग्राम पंचायत मुसहरा में हुई थी।
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