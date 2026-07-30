मांस फेंककर दंडवत कांवड़ को खंडित करने का आरोप
कैराना में एक शिवभक्त कांवड़िये ने चार युवकों पर कांवड़ को खंडित करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। धर्मवीर ने दावा किया कि युवकों ने धार्मिक स्थल के पास मांस फेंका जिसने उसकी कांवड़ को क्षति पहुंचाई। मामले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते उसे उच्च अधिकारियों से मदद मांगी।
कैराना। एक शिवभक्त कांवड़िए ने चार युवकों पर मांस फेंक दंडवत कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, एक वीडियो में भी पीड़ित ने कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान अखबार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरियाणा के जनपद पानीपत के गांव गोयला खुर्द निवासी धर्मवीर उर्फ नाथी एमडी रावल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। वीडियो में बताया है कि वह बेटी होने की खुशी में हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा था।
आरोप है कि मंगलवार रात करीब साढ़े दस से 11 बजे के बीच कैराना में गांव काकौर स्थित धर्मस्थल के निकट बैठे विशेष संप्रदाय के चार युवकों ने मांस फेंक दिया, जिस कारण उसकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना के संबंध में उसने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस और कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। कांवड़िए ने बताया कि घटनास्थल से उसने आरोपियों की बाइक भी पुलिस को सौंपी है। उसे पुलिस ने 12 घंटे का समय दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर उसने एसपी से भी बात की। वीडियो में कांवड़िया कह रहा है कि लगभग 17-18 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उसने शासन से मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने घटना से इनकार किया है।
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