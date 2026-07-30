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शुक्रवार से सक्रिय होगा रोडवेज का कंट्रोल रूम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कांवड़ मेले की मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। यह कंट्रोल रूम कांवड़ यात्रा के दौरान परिवहन सेवाओं पर नजर रखेगा। कर्मचारी ग्राहकों से संवाद करेंगे और बसों की स्थिति की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में नोट करेंगे। कंट्रोल रूम 28 जुलाई से सक्रिय होगा।

शुक्रवार से सक्रिय होगा रोडवेज का कंट्रोल रूम

परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कांवड़ मेले की मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। कंट्रोल रूम में मुरादाबाद और पीतलनगर डिपो के एआरएम के नेतृत्व में कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी रहेगी जो कांवड़ यात्रा के दौरान परिवहन सेवाओं पर निगाह रखेंगे। बुधवार को आरएम अंबरीन अख्तर ने परिक्षेत्र के सभी डिपो के एआरएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता की और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम शुक्रवार की रात से सक्रिय हो जाएगा। कंट्रोल रूम में डयूटी करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। पहला सोमवार 30 जुलाई को है इसलिए 28 जुलाई से कांवड़िया जल लेने निकलेंगे।

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ऐसे में कुछ ऐसे भी कांवड़ियां होंगे जो बसों से जाएंगे। इसलिए हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर अतिरिक्त बसें कांवड़ियों को लेकर चलेंगी। चालक-परिचालक अपनी-अपनी बसों की मॉनीटरिंग रिपोर्ट को कंट्रोल रूम में नोट कराएंगे उनकी बस से इतने कांवड़ियों ने यहां से यहां को सफर कर रहे हैं। कांवड़ियों से वार्ता करेंगे कहीं सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हर टीम के पास ब्रीथ एनालाइजर मशीन रहेगी। चालक-परिचालक की जांच की जाएगी।

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