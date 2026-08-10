एचआरपी महिलाओं के लिए महिला अस्पताल में होगा कंट्रोल रूम
महराजगंज में उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं के लिए महिला जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेल्पलाइन नंबर 9129684947 के जरिए महिलाएं जटिलताओं पर सलाह ले सकेंगी। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं को समुचित मार्गदर्शन देना है।
महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली वाली महिलाओं के लिए महिला जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9129684947 होगा। उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाएं किसी भी जटिलता से निजात पाने के लिए इस हेल्पलाइन नम्बर पर बात सकती हैं।आरसीएच के नोडल अधिकारी-डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश द्विवेदी ने बताया कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए तथा एचआरपी की ट्रेकिंग के लिए ही उक्त व्यवस्था के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहां की सिस्टर इंचार्ज वसुन्धरा गौड़ को नोडल बनाया गया है। डॉ. द्विवेदी ने कहा कि इसी प्रकार सभी ब्लॉकों के बारह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
ब्लाक स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर के लिए हेल्पलाइन नंबर बाद में जारी किया जाएगा। उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं के मार्ग दर्शन के लिए स्थापित होने वाले कंट्रोल रूम से बात कर गर्भवती समय पर उपचार व सलाह प्राप्त कर सकती हैं।
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