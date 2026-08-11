बिंदकी में एक लकड़ी ठेकेदार का शव फांसी से लटका मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने महिला के संबंध पर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और आत्महत्या की संभावना जताई है।

लकड़ी ठेकेदार ने लगाई फांसी, परिजनों ने काटा हंगामा

बिंदकी। बाग में लकड़ी ठेकेदार का शव फांसी से झूलता देख परिजनों ग्रामीणों ने हंगामा काट दिया। एक शादीशुदा महिला से संबंध होने का आरोप लगाते हुए उक्त महिला को बुलाने पर अड़े रहे। करीब चार घंटे हंगामा के बाद पुलिस ने परिजनों ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी कमलेश सोनकर लकड़ी कटाई का ठेकेदार था। बिंदकी-जोनिहा मार्ग स्थित ठेकेदार के बगीचे में आम के पेड़ में फांसी लगाकर ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने पेड़ से लटकता शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों समेत परिजनों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। जिसकी सूचना के बाद पीआरवी पुलिस पहुंची और कोतवाली पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू की तो परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा काट दिया।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया शव को पेड़ से उतारने से इंकार पर पुलिस के पसीने छूट गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव की ही एक शादीशुदा महिला के साथ मृतक का संबंध था, उसी के चक्कर में फांसी लगाई है। उक्त महिला को मौके पर बुलाने पर लोग अड़े रहे। मृतक के बड़े पुत्र शिवम ने आरोप लगाया कि पिता बीती शाम घर से निकले थे और घर नहीं लौटे थे। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस के कड़े प्रयासों के बाद परिजन माने, तब पुलिस ने शव को पेड़ से उतार सकी। मृतक के पुत्र शिवम, पुत्री खुशी, छोटा पुत्र आयुष समेत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि पुत्र की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है。

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य दरियापुर के बाग में ठेकेदार द्वारा फांसी लगाने की जानकारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव की जांच पड़ताल की, घटनास्थल पर मौजूद वस्तुओं को कब्जे में लिया। साथ ही आसपास के स्थान का निरीक्षण किया। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण बताने की बात कही है।