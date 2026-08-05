बिजली संविदाकर्मी ऊर्जामंत्री का आवास घेरेंगे
लखनऊ में संविदा कर्मचारी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से नाराज हैं और ऊर्जा मंत्री के निवास का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। धरना आठवें दिन भी जारी है, जहां कर्मचारियों ने 18 हजार रुपये वेतन, अनुबंध में काम के अनुसार बदलाव, 60 वर्ष तक सेवा, और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली जैसी मांगें की हैं।
लखनऊ। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से नाराज संविदा कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव करने का फैसला किया है। ईको गार्डन समेत प्रदेशभर में कर्मचारियों का धरना बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा। बैठक में ड्यूटी चार्ट, फेस अटेंडेंस वेतन और ईपीएफ घोटाले की रकम जमा कराने जैसे मुद्दों पर तो सहमति बनी, लेकिन वेतन 18 हजार रुपये करने, कार्य अनुरूप अनुबंध, 60 वर्ष आयु तक सेवा और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली जैसी मुख्य मांगों पर प्रबंधन ने गुमराह किया। संगठन जल्द ही ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की तारीख घोषित करेगा।
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