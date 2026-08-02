Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करंट लगने से संविदा विद्युतकर्मी गंभीर, इलाज का खर्च उठाने को लेकर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

डिवीजन प्रथम अंतर्गत 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी आशुतोष सिंह करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ग्राम मियापुर में हुआ। कर्मचारियों ने इलाज की मांग की है, अन्यथा कार्य स्थगित कर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

करंट लगने से संविदा विद्युतकर्मी गंभीर, इलाज का खर्च उठाने को लेकर उठे सवाल

डिवीजन प्रथम अंतर्गत 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी आशुतोष सिंह करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ग्राम मियापुर अख्तियारपुर में 11 हजार वोल्ट लाइन के ट्रांसफार्मर पर कार्य के दौरान हुआ। साथी कर्मचारियों ने घायल आशुतोष को तत्काल मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बरेली के ईशान हॉस्पिटल रेफर कर दिया।

घटनास्थल का विवरण

घटना के बाद संविदा कर्मचारियों के पदाधिकारियों ने इलाज के खर्च को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह की ओर से गठित समिति के निर्णय के अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च संबंधित कंपनी को वहन करना चाहिए। आरोप है कि कंपनी ने उपचार के बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है।

कर्मचारियों की मांग

संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि घायल कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्काल कराया जाए तथा संबंधित कंपनी के बिलों से राशि की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थित में कार्य स्थगित कर प्रदर्शन किया जाएगा।

------

वर्जन ::

घायल कर्मचारी का इलाज कंपनी को करान चाहिए, आनाकानी क्यों कर रही है, उसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा।

एसपी वर्मा, एसडीओ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आशुतोष सिंह को किस कारण से चोट लगी?
आशुतोष सिंह को करंट लगने से गंभीर रूप से चोट लगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।