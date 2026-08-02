करंट लगने से संविदा विद्युतकर्मी गंभीर, इलाज का खर्च उठाने को लेकर उठे सवाल
डिवीजन प्रथम अंतर्गत 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी आशुतोष सिंह करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ग्राम मियापुर में हुआ। कर्मचारियों ने इलाज की मांग की है, अन्यथा कार्य स्थगित कर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
डिवीजन प्रथम अंतर्गत 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी आशुतोष सिंह करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ग्राम मियापुर अख्तियारपुर में 11 हजार वोल्ट लाइन के ट्रांसफार्मर पर कार्य के दौरान हुआ। साथी कर्मचारियों ने घायल आशुतोष को तत्काल मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बरेली के ईशान हॉस्पिटल रेफर कर दिया।
घटनास्थल का विवरण
घटना के बाद संविदा कर्मचारियों के पदाधिकारियों ने इलाज के खर्च को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह की ओर से गठित समिति के निर्णय के अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च संबंधित कंपनी को वहन करना चाहिए। आरोप है कि कंपनी ने उपचार के बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है।
कर्मचारियों की मांग
संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि घायल कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्काल कराया जाए तथा संबंधित कंपनी के बिलों से राशि की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थित में कार्य स्थगित कर प्रदर्शन किया जाएगा।
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वर्जन ::
घायल कर्मचारी का इलाज कंपनी को करान चाहिए, आनाकानी क्यों कर रही है, उसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा।
एसपी वर्मा, एसडीओ।
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