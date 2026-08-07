Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन दिन की बारिश से धान को मिली रफ्तार, किसान यूरिया डालने में जुटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

बाबूगंज। लगातार तीन दिनों की झमाझम बारिश से क्षेत्र में धान की फसल को नया

तीन दिन की बारिश से धान को मिली रफ्तार, किसान यूरिया डालने में जुटे
तीन दिन की बारिश से धान को मिली रफ्तार, किसान यूरिया डालने में जुटे

लगातार तीन दिनों की झमाझम बारिश से क्षेत्र में धान की फसल को नया जीवन मिला है। खेतों में पर्याप्त नमी बनने से फसल की बढ़वार तेज हो गई है और किसान अब यूरिया खाद का प्रयोग करने में जुट गए हैं। बारिश से सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है, जिससे किसानों को राहत मिली है। हालांकि, सरकारी केंद्रों पर यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों को निजी दुकानों से 450 से 500 रुपये प्रति बोरी की दर से खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। एसडीओ कृषि मनीष अग्रहरि ने बताया कि मौजूदा बारिश धान की बढ़वार और कल्ले निकलने के लिए बेहद लाभकारी है।

ये भी पढ़ें:Palamu News: बारिश से किसानों को राहत, उर्वरक की किल्लत में रोकने को सख्त हुए उपायुक्त

उन्होंने किसानों को खेत में पर्याप्त नमी होने पर संतुलित मात्रा में यूरिया के प्रयोग की सलाह देते हुए कहा कि मौसम अनुकूल रहने पर इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार की संभावना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।