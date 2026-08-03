एम्स : पोस्ट-ड्यूरल पंक्चर सिरदर्द पर सीएमई आयोजित
- विशेषज्ञों ने साझा किए आधुनिक उपचार के तरीके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के एनेस्थिसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर एवं पेन मेडिसिन विभाग की ओर से
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के एनेस्थिसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर एवं पेन मेडिसिन विभाग की ओर से पोस्ट-ड्यूरल पंक्चर सिरदर्द विषय पर सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोस्ट-ड्यूरल पंक्चर सिरदर्द की रोकथाम, समय पर पहचान, आधुनिक जांच एवं उपचार के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों ने विस्तार से चर्चा की।
कार्यक्रम की जानकारी
विशेषज्ञों ने बताया कि स्पाइनल और एपिड्यूरल प्रक्रियाओं के बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रिसाव के कारण होने वाला पोस्ट-ड्यूरल पंक्चर सिरदर्द एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण जटिलता है। सीएमई में इस समस्या के निदान और उपचार से जुड़े नवीनतम वैज्ञानिक साक्ष्यों, सर्वोत्तम चिकित्सकीय प्रथाओं तथा न्यूनतम आक्रामक (मिनिमली इनवेसिव) तकनीकों की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में एनेस्थिसियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, प्रसूति एवं स्त्री रोग (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) तथा पेन मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
विशेषज्ञों का योगदान
इस अवसर पर अंतर्विषयक सहयोग, ज्ञान साझा करने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक सह सीईओ प्रो. डॉ. नितिन एम. गंगने के नेतृत्व और सहयोग की सराहना करते हुए संस्थान के विशेषज्ञों ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में एम्स देवघर चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कार्यक्रम की सफलता में प्रो. डॉ. हरमिंदर सिंह, प्रो. डॉ.सोमशेखर निंबालकर, प्रो. डॉ. राजेश कुमार, प्रो. डॉ. सत्य रंजन पात्रा सहित विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संजय कुमार तथा अन्य संकाय सदस्यों के योगदान की भी सराहना की गई।
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