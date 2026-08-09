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काला बिल्ला लगाकर कॉलेजों में जारी रहा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, वरीय संवाददाता राज्यस्तर पर प्रस्तावित नए विवि विधेयक का विरोध लगातार जारी है। शनिवार

काला बिल्ला लगाकर कॉलेजों में जारी रहा प्रदर्शन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्यस्तर पर प्रस्तावित नए विवि विधेयक का विरोध लगातार जारी है। शनिवार को भी मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में विधेयक के विरोध में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वे लोग सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर विवि मुख्यालय कार्यालय पर आक्रोश वक्त करेंगे। यह प्रदर्शन ओल्ड पीजी परिसर से शुरू होकर मारवाड़ी कॉलेज होते हुए विवि पहुंचेगा। वहां कुलपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें शिक्षकों के अलावा शिक्षकेतर कर्मियों की भागीदारी होगी।

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