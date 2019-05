राफेल अवमानना मामला: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को राफेल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बिना शर्त माफी मांग ली। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को दिए तीन पन्नों के हलफनामे में राफेल डील पर दिए बयान 'सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है' बयान पर बिना किसी शर्त के माफी मांगी है।

Contempt petition against Congress President Rahul Gandhi: Rahul Gandhi tenders unconditional apology to the Supreme Court pic.twitter.com/qLwYoVIjLu