राग ब्रांड के बैच नंबर 01 सब्जी मसाला हुआ बैन
फतेहपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राग ब्रांड के सब्जी मसाला के एक बैच में 70 प्रतिशत ट्राइजोफोस की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद इसे बैन कर दिया है। 40 पैकेट्स को सीज करके बाजार से वापस लिया गया है। कोर्ट में संबंधित के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
फतेहपुर, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की टीम द्वारा गत माह साकेत नगर गाजीपुर रोड स्थित राग ब्रांड के सब्जी मसाला निर्माण इकाई आरएसजी फूड्स प्रोडक्ट्स से सब्जी मसाला का नमूना लिया गया था। जिसके बैच नंबर 01 में 70 प्रतिशत ट्राइजोफोस की मात्रा अधिक पाए जाने पर इसको बैन कर दिया गया है। वहीं पुन: की जाने वाली छापेमारी में 40 पैकेट पाए जाने पर उन्हे सीज कर दिया गया। वहीं फ्लोर मिल में की जाने वाली छापेमारी में आटा का एक नमूना लिया गया। गत माह विभागीय टीम द्वारा की जाने वाली छापेमारी के दौरान मसाला निर्माण इकाई से लिए जाने वाले नमूने को जांच के लिए मेरठ स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था।
जिसके रिपोर्ट आने के बाद 01 बैच में ट्राइजोफोस की मात्रा अधिक मिलने पर पहुंची टीम ने उक्त स्थान पर मौजूद 40 पैकेट मसालों को सीज कर बाजार में बेचे जाने वाले मसालों को वापस लिए जाने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय वीएस कुशवाहा ने बताया कि सब्जी मसाले में ट्राइजोफोस का मानक 0.01 प्रतिशत प्रति किग्रा का है। लेकिन रिपोर्ट के आधार पर उक्त बैच के मसाले में 0.071 प्रतिशत ट्राइजोफोस पाए जाने पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया है। जिस पर पुन: छापेमारी कर उक्त बैच के 40 पैकट को सीज कर बाजार से मसाला वापसी के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि सम्बंधित के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा जिसके आधार पर तय किया गया जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम द्वारा मलवां इंडस्ट्रियल ऐरिया स्थित जेडीएसएल फ्लोर मिल, आयुष्मान फ्लोर मिल, बीडीआरडी फ्लोर मिल में भी जांच की गई। टीम ने बीडीआरडी से गुणवत्ता में संदेह होने पर आटा का एक नमूना एकत्र किया। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश दीक्षित, सिद्धार्थ कुमार, दिनेश चन्द्र, धीरज दीक्षित, अनुराधा कुशवाहा, देवेश मिश्रा शामिल रहे।
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