खड़े ट्रक में टकराया कंटेनर, चालक घायल
चौडगरा के बकेवर चौडगरा मार्ग पर एक कंटेनर ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी, जिससे चालक विजेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया गया। यह घटना मंगलवार देर रात हुई।
चौडगरा। कल्यानपुर थाना के बकेवर चौडगरा मार्ग में जलाला गांव के पास मंगलवार देर रात गुजरात से बिहार जा रहा कंटेनर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गया। जिसमें कंटेनर चालक विजेंद्र सिंह निवासी तिलाना थाना नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान को गंभीर चोटें आई है। जिसे इलाज हेतु पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें