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खड़े ट्रक में टकराया कंटेनर, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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चौडगरा के बकेवर चौडगरा मार्ग पर एक कंटेनर ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी, जिससे चालक विजेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया गया। यह घटना मंगलवार देर रात हुई।

खड़े ट्रक में टकराया कंटेनर, चालक घायल

चौडगरा। कल्यानपुर थाना के बकेवर चौडगरा मार्ग में जलाला गांव के पास मंगलवार देर रात गुजरात से बिहार जा रहा कंटेनर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गया। जिसमें कंटेनर चालक विजेंद्र सिंह निवासी तिलाना थाना नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान को गंभीर चोटें आई है। जिसे इलाज हेतु पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया गया।

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