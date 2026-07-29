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अनियंत्रित कंटेनर खड़े ट्रक में घुसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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अनियंत्रित कंटेनर खड़े ट्रक में घुसा

बुधवार को नेशनल हाईवे 334 गांव सेगड़ापीर के पास एक अनियंत्रित कंटेनर खड़े ट्रक में घुस गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी कंटेनर चालक किरनपाल सहित दो लोगों घायल हो गये। जानकारी के अनुसार एक ट्रक में पंचर हो गया था। ट्रक चालक हाईवे किनारे ट्रक खड़ा कर पंचर ठीक करवा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक अनियंत्रित कंटेनर खड़े ट्रक में जा घुसा। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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पुलिस ने कंटेनर को ट्रक से अलग कराया। कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

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