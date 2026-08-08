अनियंत्रित कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ा, चालक बचा
शनिवार सुबह टेंढ़ीमोड़ ओवरब्रिज के पास कानपुर से बंगाल जा रहे एक कंटेनर का हादसा हुआ। बारिश के दौरान कंटेनर ने डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सुरक्षित बच गया, लेकिन घटना के कारण हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने तुरंत यातायात बहाल कर दिया।
टेंढ़ीमोड़ ओवरब्रिज के पास शनिवार सुबह बारिश के दौरान कानपुर से बंगाल जा रहा कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, चालक बाल-बाल बच गया। घटना की वजह से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर के लिए जाम जैसे हालत भी बने। खैर, तुरंत ही पुलिस ने यातायात बहाल करवा दिया।
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