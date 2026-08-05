फर्जी डेटा फीडिंग पर बिजली निगम को झटका, उपभोक्ता आयोग ने महिला को दिलाया न्याय
एक महिला उपभोक्ता को गलत मीटर रीडिंग और मनमाने बिजली बिल के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से राहत मिली। आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को आदेश दिया कि 3 दिसंबर 2025 के बाद का बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया जाए और महिला को 3000 रुपये क्षतिपूर्ति दी जाए।
गलत मीटर रीडिंग और मनमाने बिजली बिल से परेशान एक महिला उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से राहत मिली है। आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निर्देश दिया है कि 3 दिसंबर 2025 के बाद का बिजली बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिना किसी ब्याज और दंड के जारी किया जाए। साथ ही पीड़िता को 1500 रुपये क्षतिपूर्ति और 1500 रुपये वाद व्यय, कुल 3000 रुपये 45 दिनों के भीतर अदा किए जाएं। मधुपुर निवासी शांति देवी की ओर से अधिवक्ता संजीव पांडेय ने आयोग के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि उनकी मुवक्किल एक किलोवाट के विद्युत कनेक्शन की नियमित उपभोक्ता हैं और समय-समय पर बिजली बिल का भुगतान करती रही हैं।
आरोप है कि मीटर रीडर ने गलत डेटा फीड कर दिया, जिससे उपभोक्ता को गलत बिल जारी किया गया। उन्होंने बताया कि मीटर में तकनीकी खराबी के कारण लोड वास्तविक उपयोग से अधिक प्रदर्शित हो रहा था, जबकि वास्तविक खपत लगभग 0.25 किलोवाट थी। शिकायत के बावजूद विभाग ने आवश्यक सुधार नहीं किया। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र तथा सदस्य अमिता निगम और जितेंद्र सिंह कुशवाह की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि ओटीएस योजना 2025-26 के तहत शांति देवी ने 30,175 रुपये जमा कर 3 दिसंबर 2025 तक का समस्त बकाया भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद विभाग ने मात्र 90 यूनिट की वास्तविक खपत के स्थान पर 6542 यूनिट जोड़कर बिल जारी कर दिया। आयोग ने अधिवक्ता की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को सही मानते हुए बिजली निगम को वास्तविक रीडिंग के आधार पर नया बिल जारी करने का आदेश दिया। साथ ही उपभोक्ता को हुई मानसिक एवं आर्थिक परेशानी के लिए 1500 रुपये क्षतिपूर्ति तथा 1500 रुपये वाद व्यय अदा करने के निर्देश दिए। आयोग ने आदेश का अनुपालन 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है।
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