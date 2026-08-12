कैरी बैग का शुल्क वसूलना रेड टेप को पड़ा भारी, 15 हजार का जुर्माना

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। मशहूर ब्रांड रेड टेप के आउटलेट को ग्राहक से कैरी बैग के 30 रुपये वसूलना काफी महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए स्टोर संचालक को पीड़ित ग्राहक को 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच की पीठ ने स्पष्ट किया कि खरीदारी के बाद ग्राहक से जबरन कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लेना गैरकानूनी है। सेक्टर-14 निवासी रविंद्र जैन ने 30 अगस्त 2025 को सेक्टर-102 स्थित रेड टेप स्टोर से चार हजार 713 रुपये का सामान खरीदा था। बिलिंग के दौरान स्टोर प्रबंधन ने सामान रखने के लिए तीन कैरी बैग के 30 रुपये अलग से जोड़ दिए।

ग्राहक के विरोध करने के बावजूद पैसे वापस नहीं किए गए, जिसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। नोटिस के बाद भी स्टोर की तरफ से कोई प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया।सुनवाई के दौरान आयोग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि बड़े रिटेलर कैरी बैग के नाम पर शुल्क वसूलते रहे, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इससे दुकानदारों द्वारा चालाक भाषा का उपयोग कर ग्राहकों से अवैध वसूली का नया चलन शुरू हो जाएगा। आयोग ने रेड टेप को निर्देश दिया कि वह ग्राहक से लिए गए 30 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए, मानसिक प्रताड़ना के एवज में 15 हजार रुपये का मुआवजा दे और कानूनी प्रक्रिया के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये का अलग से भुगतान करे।