बीमा क्लेम का भुगतान न करने पर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को दिए निर्देश

शामली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक, कैराना को आवश्यक कार्रवाई करते हुए बीमा दावे से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैराना के ग्राम बुच्चाखेड़ी निवासी आदेश ने आयोग में दायर वाद में बताया कि उनके पिता ईशम सिंह का पंजाब नेशनल बैंक की कैराना शाखा में बचत खाता था। उनके खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि कटती रही।

वर्ष 2021 में उनके निधन के बाद उन्होंने बीमा राशि के लिए बैंक में आवश्यक दस्तावेज जमा कर दावा प्रस्तुत किया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता तथा सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने बैंक को निर्देश दिया कि यदि रिकॉर्ड के अनुसार परिवादी को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो दो लाख रुपये की बीमा धनराशि, क्लेम की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के साथ अदा किए जाएं। आयोग ने मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों को उनके कार्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।