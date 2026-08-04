उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत क्लेम राशि देने के दिये आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर 30,000 रूपये क्षतिपूर्ति और 10,000 रूपये खर्चा मुकदमा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता सुरेखा सिंहा ने बीमा कंपनी पर 56,000 रूपये की कटौती का आरोप लगाया था। आयोग ने सात फीसदी ब्याज समेत बकाया राशि देने के निर्देश दिए हैं।
बीमा अवधि के दौरान हुए इलाज की रकम में कटौती करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने बीमा कंपनी पर तीस हजार रूपये क्षतिपूर्ति के साथ दस हजार रूपये खर्चा मुकदमा देने के आदेश दिये हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज समेत क्लेम की बकाया राशि 59 हजार रूपये भी देने के आदेश दिये हैं। मेगा सिटी एपार्टमेंट निवासी सुरेखा सिंहा ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंश कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी इलाज कराया था। बीमा कंपनी ने 56 हजार रूपये की कटौती कर क्लेम राशि दी थी।
जिस पर सुरेखा सिंहा ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। इस केस की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय दीपक कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज समेत शेष क्लेम की राशि 59 हजार रुपये देने के आदेश दिये हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को तीस हजार क्षतिपूर्ति के साथ दस हजार खर्चा मुकदमा देने के भी आदेश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें