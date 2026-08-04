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उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत क्लेम राशि देने के दिये आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर 30,000 रूपये क्षतिपूर्ति और 10,000 रूपये खर्चा मुकदमा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता सुरेखा सिंहा ने बीमा कंपनी पर 56,000 रूपये की कटौती का आरोप लगाया था। आयोग ने सात फीसदी ब्याज समेत बकाया राशि देने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत क्लेम राशि देने के दिये आदेश

बीमा अवधि के दौरान हुए इलाज की रकम में कटौती करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने बीमा कंपनी पर तीस हजार रूपये क्षतिपूर्ति के साथ दस हजार रूपये खर्चा मुकदमा देने के आदेश दिये हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज समेत क्लेम की बकाया राशि 59 हजार रूपये भी देने के आदेश दिये हैं। मेगा सिटी एपार्टमेंट निवासी सुरेखा सिंहा ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंश कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी इलाज कराया था। बीमा कंपनी ने 56 हजार रूपये की कटौती कर क्लेम राशि दी थी।

जिस पर सुरेखा सिंहा ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। इस केस की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय दीपक कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज समेत शेष क्लेम की राशि 59 हजार रुपये देने के आदेश दिये हैं। आयोग ने बीमा कंपनी को तीस हजार क्षतिपूर्ति के साथ दस हजार खर्चा मुकदमा देने के भी आदेश दिए हैं।

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