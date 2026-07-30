प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को लौटाने होंगे 1.45 लाख रुपये

बैंक खाते से फर्जी निकासी के मामले में पीड़ित किसान के पक्ष में उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की पाठकपुर शाखा को 1.45 लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दो माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो, बैंक को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अलग से देना होगा। मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरूआ निवासी किसान रामकुंवर का है। किसान रामकुंवर के केसीसी खाते से 19 अप्रैल 2023 को कथित रूप से डेबिट वाउचर पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 1.45 लाख रुपये निकाल लिए गए थे।

पासबुक अपडेट कराने पर उन्हें खाते से रकम निकासी की जानकारी हुई। बैंक के शाखा प्रबंधक समेत अन्य बैकिंग अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर किसान ने अधिवक्ता आयुष वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। अधिवक्ता आयुष वार्ष्णेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से प्रस्तुत किए गए खाता खोलने के प्रपत्र और विवादित डेबिट वाउचर पर किए गए हस्ताक्षरों में स्पष्ट अंतर देखा गया। आयोग ने अभिलेखों का परीक्षण करते हुए माना कि बैंक अधिकारियों ने मूल हस्ताक्षरों का विधिवत मिलान किए बिना भुगतान स्वीकृत किया, जो बैंकिंग नियमों का उल्लंघन और सेवा में गंभीर लापरवाही है। इस पर आयोग ने बैंक को दो माह के भीतर मूल धनराशि 1.45 लाख ब्याज सहित लौटाने समेत 25 हजार रुपये मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही बैंक को भुगतान की गई राशि संबंधित तत्कालीन शाखा प्रबंधक और वाउचर पासिंग अधिकारी के वेतन से वसूलने की छूट भी दी गई है।