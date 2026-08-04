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‘ई-20 ईंधन को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--सर्विस चार्ज को लेकर सरकार को मिली हैं कई शिकायतें --होटलों और रेस्तरां

‘ई-20 ईंधन को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली’

नई दिल्ली, एजेंसी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मंगलवार को कहा कि सरकार को अब तक ई-20 ईंधन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। राजधानी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान निधि खरे ने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है, तो उसे कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। हालांकि, सर्विस चार्ज के मामले में खरे ने कहा कि स्थिति बिल्कुल अलग है।

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सर्विस चार्ज पर स्थिति

उन्होंने कहा कि हमें सर्विस चार्ज को लेकर बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। इसको लेकर होटलों और रेस्तरां को 60 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। त्योहारी सीजन से पहले दालों की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की चिंताओं पर खरे ने भरोसा दिलाया कि महंगाई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कीमतें नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन में बारिश अच्छी रही है और बुआई में सुधार हुआ है। साथ ही अल नीनो का भी अब कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास दालों का पर्याप्त स्टॉक है और पश्चिम एशिया में नए संकट के बावजूद कीमतें अब तक स्थिर रही हैं। उन्होंने कहा कि दालों की आवक और स्टॉक की स्थिति ठीक है।

गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी

खरे ने कहा कि उपभोक्ता अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, इसलिए गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को नए उत्पादों के जल्दी खराब होने और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत ना होने से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही हैं। जो उपभोक्ता रुपये देने को तैयार हैं, उन्हें भी अक्सर पूरी सर्विस नहीं मिल पाती। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री को और मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है।

प्रश्न और उत्तर

सरकार को ई-20 ईंधन के मामले में कितनी शिकायतें मिली हैं?
सरकार को अब तक ई-20 ईंधन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।
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