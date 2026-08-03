‘ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म पर निगरानी की व्यवस्था नहीं’
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीआईसी को बताया कि ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए उनके पास कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। यह जानकारी एक आरटीआई अपील में दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक पोर्टल गलत व्यापारिक तरीकों में शामिल है, जिससे लोगों को धोखाधड़ी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को बताया कि ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म की निगरानी करने के लिए उनके पास कोई दिशानिर्देश नहीं है। यह जानकारी एक आरटीआई अपील की सुनवाई के दौरान दी गई। इसमें आरोप लगाया गया था कि एक पोर्टल गलत व्यापारिक तरीकों में शामिल है, जिससे ज्योतिषियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है। साथ ही लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी कि क्या प्लेटफॉर्म की जांच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के विभाग या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा धोखाधड़ी, ठगी या व्यावसायिक नैतिकता के उल्लंघन के लिए की गई थी।
इसमें पिछले तीन वर्षों में प्लेटफॉर्म के खिलाफ मिली शिकायतों की संख्या, उन शिकायतों पर की गई कार्रवाई, ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस या मंजूरी का विवरण और ऑनलाइन ज्योतिष या डिजिटल परामर्श सेवाओं को नियंत्रित करने वाली किसी भी गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
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