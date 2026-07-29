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काम करते समय गिरकर घायल राजगीर मिस्त्री की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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काम करते समय गिरकर घायल राजगीर मिस्त्री की मौत

सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्गंज कोतवाली क्षेत्र के कैथी गांव के पास मंगलवार की शाम काम करते समय गिरकर घायल राजगीर मित्री की मौत हो गई। वह साइड पर काम कर रहा था। शाहगंज थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ गांव निवासी काशी गोड़ ने बताया कि उनका पुत्र 42 वर्षीय प्रेम मंगलवार को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथी गांव के पास स्थित साइड पर काम करने गया था। काम करते समय वह गिरकर घायल हो गया। शाम सात बजे उनके मोबाइल पर फोन आया कि उनका पुत्र घायल हो गया है। इस पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे लेकर शाहगंज के जमगांव अस्पताल में ले गए।

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जमगांव अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

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