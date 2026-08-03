निर्माणाधीन दीवार झोपड़ी पर गिरी,दम्पत्ति और दो बेटे जख्मी
लखीमपुर के दिलावलपुर गांव में निर्माणाधीन दीवार पड़ोसी की झोपड़ी पर गिर गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। झोपड़ी में सो रहे दम्पत्ति और उनके दो बेटे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल महिला और बेटे को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
लखीमपुर। खमरिया थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में निर्माणाधीन दीवार भरभराकर पड़ोसी की झोपड़ी पर गिर गई। छप्पर के नीचे सो रहे दम्पत्ति और उसके दो बेटों समेत एक ही घर के चार लोग मलबे में दबकर जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर सभी को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल महिला और उसके बेटे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दिलावलपुर गांव निवासी अशोक कुमार अपनी पुरानी दीवार की मरम्मत करा रहे थे। रविवार रात निर्माणाधीन दीवार अचानक भरभराकर पड़ोसी विक्रम लाल की झोपड़ी पर गिर गई। उस समय झोपड़ी के भीतर 34 वर्षीया माधुरी अपने दो बेटों 10 वर्षीय विराज और 8 वर्षीय राज के साथ सो रही थी।
38 वर्षीय विक्रम लाल भी उसी झोपड़ी में एक किनारे लेटे थे। दीवार गिरते ही झोपड़ी ढह गई और चारों लोग मलबे में दबकर जख्मी हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद माधुरी और विराज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया सभी घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने पर पीड़ित परिवार को यथा सम्भव सरकारी सहायता दी जाएगी।
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