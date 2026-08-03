राजस्थान के कारीगर दुर्गा मंदिर का कर रहें निर्माण
बगोदर के श्री श्री दुर्गा शक्ति मंदिर का निर्माण कार्य पांच साल बाद फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा काम चल रहा है। एक बैठक 9 अगस्त को आयोजित की गई है ताकि निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके और 2026 में दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा सके।
बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर स्थित श्री श्री दुर्गा शक्ति मंदिर का निर्माण कार्य पांच साल बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान के कारीगरों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने एवं श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 2026 को लेकर एक आवश्यक बैठक 9 अगस्त को आहूत की गई है। मंदिर निर्माण समिति से जुड़े धीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने ने बताया कि बगोदर में पिछले कई वर्षों से श्री दुर्गा शक्ति मंदिर का निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा था। कोविड-19 के कारण पिछले 5 वर्षों से यह कार्य बंद था, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है।
पिछले एक माह से राजस्थान के कुशल कारीगरों के नेतृत्व में मंदिर के गर्भ गृह का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है। समिति ने मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माता-बहनों से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने बहुमूल्य सुझाव दें। ताकि मंदिर निर्माण और दुर्गा पूजा महोत्सव 2026 को भव्य रूप से संपन्न कराया जा सके।
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