मानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद में

खगड़िया । नगर संवाददाता स्टेट हाइवे 95 मानसी हरदी चौधरा मार्ग के मानसी रेलवे ढाला पर आरओबी निर्माण का मामला एक बार फिर संसद भवन में गुंजा। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने नियम 377 के अधीन का मामला बताते हुए कहा कि पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर केसोनपुर डिवीजन के मानसी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक एलसी 30 पर एसएच 95 गुजरती है। वहां सड़क पर उपरगामी पुल का निर्माण अभी तक नहंी हो सका है। इसके कारण फाटक बंद रहने के दौरान लोगों, स्थानीय नागरिकों एवं वाहन चालकों को प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क महत्वपूर्ण संपर्क पथ है।

यहां प्रतिदिन यातायात का दबाव बढता जा रहा है।कई दर्जन पैसेंजर ट्रेनों केअलावा मालगाड़ियों व एक्सप्रेस ट्रेनों के आवागमन के कारण फाटक लंबे समय तक बंद रहते हैं। जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं छात्रों, मरीजों व व्यापारियों को जाम में फंसना पड़ता है। जिससे लागों की परेशानी बढ़ती है। कहा कि आने वाले दिनों में इस सड़क पर वाहनों का दबाव और अधिक बढेगा। ऐसे में यहां पर आरओबी का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की। इधर जदयू के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी सुमित सिंह महतो ने मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव को साधुवाद देते हुए कहा कि आरओबी बनने से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों के सुविधा में विस्तार होगा।