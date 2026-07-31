Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

मानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद मेंमानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद मेंमानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद मेंमानसी आरओबी

मानसी आरओबी का मामला एक बार फिर गुंजा संसद में

खगड़िया । नगर संवाददाता स्टेट हाइवे 95 मानसी हरदी चौधरा मार्ग के मानसी रेलवे ढाला पर आरओबी निर्माण का मामला एक बार फिर संसद भवन में गुंजा। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने नियम 377 के अधीन का मामला बताते हुए कहा कि पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर केसोनपुर डिवीजन के मानसी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक एलसी 30 पर एसएच 95 गुजरती है। वहां सड़क पर उपरगामी पुल का निर्माण अभी तक नहंी हो सका है। इसके कारण फाटक बंद रहने के दौरान लोगों, स्थानीय नागरिकों एवं वाहन चालकों को प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क महत्वपूर्ण संपर्क पथ है।

यहां प्रतिदिन यातायात का दबाव बढता जा रहा है।कई दर्जन पैसेंजर ट्रेनों केअलावा मालगाड़ियों व एक्सप्रेस ट्रेनों के आवागमन के कारण फाटक लंबे समय तक बंद रहते हैं। जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं छात्रों, मरीजों व व्यापारियों को जाम में फंसना पड़ता है। जिससे लागों की परेशानी बढ़ती है। कहा कि आने वाले दिनों में इस सड़क पर वाहनों का दबाव और अधिक बढेगा। ऐसे में यहां पर आरओबी का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की। इधर जदयू के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी सुमित सिंह महतो ने मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव को साधुवाद देते हुए कहा कि आरओबी बनने से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों के सुविधा में विस्तार होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।