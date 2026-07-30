भाज्जू में जल्द शुरू होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश
क्षेत्र के गांव भाज्जू में 4.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन तैयार हो गया है। यह विद्यालय शीघ्र ही हैंडओवर होगा और इसके बाद छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विद्यालय से क्षेत्र की बालिकाओं को आवासीय सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
शामली। क्षेत्र के गांव भाज्जू में करीब 4.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है। भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब विभाग को इसके हैंडओवर का इंतजार है। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होते ही विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में पहले से चार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें सैकडों बालिाकए बढाई कर रही है। वही शासन के नए आदेश के अनुसार जिले में हर ब्लाक पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किया जाएगा। जिसके चलते क्षेत्र के गांव भाज्जू में भी एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय करीब 4 करोड 17 लाख की जागत से बनाया गया है जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जैसे ही निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था आरईडी यानि राष्ट्रीय ग्रमीण अधियंत्रण संस्था द्वारा विभाग को यह भवन हैंडओवार कर दिया जाएगा वैसे ही इसमें बालिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विद्यालय शुरू होने के बाद क्षेत्र की बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। इससे विशेष रूप से दूर-दराज के गांवों की छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद अभी तक संबंधित निर्माण एजेंसी की ओर से विद्यालय का भवन शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप से हैंडओवर नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हैंडओवर मिलते ही आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी。
कहना इनका
4करोड 17 लााख रूपये के बजट से बना विद्यालय शुरू होने से क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अभिभावकों को भी अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए बेहतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। विद्यालय के संचालन से आसपास के अनेक गांवों की छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा।
संतोष कुमार - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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