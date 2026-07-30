Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाज्जू में जल्द शुरू होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

क्षेत्र के गांव भाज्जू में 4.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन तैयार हो गया है। यह विद्यालय शीघ्र ही हैंडओवर होगा और इसके बाद छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विद्यालय से क्षेत्र की बालिकाओं को आवासीय सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

भाज्जू में जल्द शुरू होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश

शामली। क्षेत्र के गांव भाज्जू में करीब 4.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है। भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब विभाग को इसके हैंडओवर का इंतजार है। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होते ही विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में पहले से चार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें सैकडों बालिाकए बढाई कर रही है। वही शासन के नए आदेश के अनुसार जिले में हर ब्लाक पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किया जाएगा। जिसके चलते क्षेत्र के गांव भाज्जू में भी एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय करीब 4 करोड 17 लाख की जागत से बनाया गया है जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जैसे ही निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था आरईडी यानि राष्ट्रीय ग्रमीण अधियंत्रण संस्था द्वारा विभाग को यह भवन हैंडओवार कर दिया जाएगा वैसे ही इसमें बालिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विद्यालय शुरू होने के बाद क्षेत्र की बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। इससे विशेष रूप से दूर-दराज के गांवों की छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद अभी तक संबंधित निर्माण एजेंसी की ओर से विद्यालय का भवन शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप से हैंडओवर नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हैंडओवर मिलते ही आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी。

ये भी पढ़ें:सलेमपुर, तरकुलवा और भागलपुर में खुलेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय

कहना इनका

4करोड 17 लााख रूपये के बजट से बना विद्यालय शुरू होने से क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अभिभावकों को भी अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए बेहतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। विद्यालय के संचालन से आसपास के अनेक गांवों की छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा।

संतोष कुमार - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

संबंधित सवाल

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण किस गांव में हुआ है?
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण गांव भाज्जू में हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।