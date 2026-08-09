छात्रावास निर्माण के लिए हाटा और कसया में शुरू हुई जमीन की तलाश

कुशीनगर। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को पढ़ाई के दौरान बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले में छात्रावासों के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री अजय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत पडरौना के बाद अब हाटा और कसया में भी बालिकाओं के लिये छात्रावास बनाने की तैयारी है। इसके लिए विभाग द्वारा दोनों स्थानों पर जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। उपयुक्त भूमि मिलते ही निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पडरौना क्षेत्र में 100 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण के लिए हरका गांव स्थित मेडिकल कॉलेज के पास समाज कल्याण विभाग को भूमि मिल गई है।

करीब 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तीन मंजिला छात्रावास बनाए जाने की योजना है। अब बजट स्वीकृत होने का इंतजार है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। इसके बाद विभाग कसया और हाटा क्षेत्र में ऐसी जमीन चिह्लित कर रही है, जहां छात्रावास का निर्माण आसानी से कराया जा सके और छात्राओं को आवागमन समेत अन्य सुविधायें भी मिल सकें। जमीन मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां भी छात्रावास बनने से दूर-दराज के क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए आने वाली बालिकाओं को आवासीय सुविधा मिल सकेगी। इससे उन्हें सुरक्षित वातावरण में रहकर पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। विभाग का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की पढ़ाई में आने वाली आवासीय दिक्कतों को दूर करना है। भूमि चयन के बाद प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री अजय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत छात्रावास विकसित किए जाने की दिशा में काम चल रहा है। पडरौना में जमीन मिलने के बाद अब कसया और हाटा में भूमि तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो किया गया है। दोनों स्थानों पर भूमि उपलब्ध होने के बाद निर्माण से संबंधित अगली कार्रवाई की जायेगी।