Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले में होगा 150 मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

अम्बेडकरनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 150 नए मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होने जा रहा है। प्रत्येक भवन की लागत लगभग साढ़े आठ लाख रुपये है। अब तक 140 भवनों के लिए भूमि चयन पूरा हो चुका है। इन भवनों के माध्यम से राशनकार्ड धारकों को अधिक सुविधाएं और सस्ती दरों पर दैनिक आवश्यकताएं मिलेंगी।

जिले में होगा 150 मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत जिले में 150 नए मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा। लगभग साढ़े आठ लाख रुपये की लागत से प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब तक 140 मॉडल अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन हो चुका है। शीध्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इनके निर्माण से संबंधित कोटे से जुडे़ राशनकार्ड धारकों व्यापक लाभ मिलेगा। कोटे की दुकानों को हाईटेक बनाने के लिए शासन ने कोटे की दुकानों को मॉडल अन्नपूर्णा भवन के रूप में बदलने की योजना प्रारंभ किया है।

वर्ष 2024-25 मेंं 75 जबकि 2025-26 में 37 मॉडल अन्नपूर्णा भवन के लिए शासन ने मंजूरी प्रदान की थी। इनमें से ज्यादातर के निर्माण पूर्ण भी हो चुके है। शेष बचे हुए पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बताते चलें कि जिले में 1120 कोटे की दुकानें है। इससे लगभग सवा चार लाख कार्ड धारक जुड़े है। ऐसी दुकानों से उपभोक्ताओं को गेंहू, चावल व चीनी मिलता है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण से कोटेदार इन सामग्री के अलावा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री का भी सस्ते दाम पर बिक्री करेंगे। जिला पूर्ति कार्यालय के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 150 मॉडल अन्नपूर्णा भवन निर्माण का लाभ दिया गया है। अब तक 140 भवन के निर्माण के लिए तहसील स्तर से भूमि का चिन्हांकन कर रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। शेष भवन के चयन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। जिलापूर्ति अधिकारी शिवाकंात पांडेय ने बताया कि भूमि चयन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बड़े वाहन आसानी से भवन तक पहंुच सकें। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े। बताया कि मॉडल अन्नपूर्णा भवन का व्यापक लाभ लोगों को मिलेगा। जिन मॉडल अन्नपूर्णा भवन का संचालन प्रारंभ हो गया है। वहां सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ration Card Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।