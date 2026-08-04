जिले में होगा 150 मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत जिले में 150 नए मॉडल अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा। लगभग साढ़े आठ लाख रुपये की लागत से प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब तक 140 मॉडल अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन हो चुका है। शीध्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इनके निर्माण से संबंधित कोटे से जुडे़ राशनकार्ड धारकों व्यापक लाभ मिलेगा। कोटे की दुकानों को हाईटेक बनाने के लिए शासन ने कोटे की दुकानों को मॉडल अन्नपूर्णा भवन के रूप में बदलने की योजना प्रारंभ किया है।

वर्ष 2024-25 मेंं 75 जबकि 2025-26 में 37 मॉडल अन्नपूर्णा भवन के लिए शासन ने मंजूरी प्रदान की थी। इनमें से ज्यादातर के निर्माण पूर्ण भी हो चुके है। शेष बचे हुए पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बताते चलें कि जिले में 1120 कोटे की दुकानें है। इससे लगभग सवा चार लाख कार्ड धारक जुड़े है। ऐसी दुकानों से उपभोक्ताओं को गेंहू, चावल व चीनी मिलता है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण से कोटेदार इन सामग्री के अलावा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री का भी सस्ते दाम पर बिक्री करेंगे। जिला पूर्ति कार्यालय के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 150 मॉडल अन्नपूर्णा भवन निर्माण का लाभ दिया गया है। अब तक 140 भवन के निर्माण के लिए तहसील स्तर से भूमि का चिन्हांकन कर रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। शेष भवन के चयन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। जिलापूर्ति अधिकारी शिवाकंात पांडेय ने बताया कि भूमि चयन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बड़े वाहन आसानी से भवन तक पहंुच सकें। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े। बताया कि मॉडल अन्नपूर्णा भवन का व्यापक लाभ लोगों को मिलेगा। जिन मॉडल अन्नपूर्णा भवन का संचालन प्रारंभ हो गया है। वहां सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।