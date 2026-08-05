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जलस्तर बढ़ने से रोका सिक्स लेन ब्रिज का निर्माण कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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गंगा पर बन रहे छह लेन के पुल का कार्य रोक दिया गया है। नीबी कलां से सरस्वती हाईटेक सिटी के बीच पुल की लंबाई 3100 मीटर है, जिसमें गंगा के हिस्से में 2.2 किमी का केबल ब्रिज है। जलस्तर बढ़ने के कारण सितंबर तक कार्य नहीं होगा। सुपर स्ट्रक्चर का काम अक्टूबर में शुरू करने की योजना है।

जलस्तर बढ़ने से रोका सिक्स लेन ब्रिज का निर्माण कार्य

रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में गंगा पर निर्माणाधीन सिक्स लेन ब्रिज का कार्य रोक दिया गया है। नीबी कलां, छतनाग से सरस्वती हाईटेक सिटी के बीच कुल 3100 मीटर लंबाई का पुल बनाया जा रहा है। इसमें से गंगा के हिस्से में 2.2 किमी केबल ब्रिज होगा। इस हिस्से में गंगा व यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सितंबर तक कार्य नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। ब्रिज के गंगा के हिस्से में कुल 30 पिलर का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसकी बुनियाद भरकर पिलर खड़ा करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। पिछले कई दिनों से गंगा व यमुना में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है।

इसकी वजह से पिलर पर सेंगमेंट और सुपर स्ट्रक्चर रखने का कार्य प्रभावित हो गया है। जबकि पुल के बाकी के हिस्से में निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इधर के 50 पिलर में से आधे से अधिक पर सुपर स्ट्रक्चर रखे जा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कान्ट्रैक्टर एसपी सोनी ने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जलस्तर घटने और पिलरों की मजबूती की समीक्षा की जाएगी। सबकुछ ठीक रहा तो अक्तूबर में सुपर स्ट्रक्चर रखने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

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