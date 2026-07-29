पलामू में नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय पर लगा ग्रहण
बेरमो अनुमंडल के नावाडीह प्रखंड में मोरिया बांध के समीप नेतरहाट की तर्ज पर 250 करोड़ की लागत से बन रहे आवासीय विद्यालय निर्माण पर ग्रहण लग गया है। वन विभाग की मापी में पता चला कि साइट की जमीन जीएम लैंड है, जिससे निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इस विद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री और अन्य द्वारा किया गया था।
शिक्षा विभाग से स्वीकृत बेरमो अनुमंडल के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत ऊपरघाट स्थित पलामू पंचायत के मोरिया बांध के समीप 250 करोड़ की लागत से बनाने वाली नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय पर ग्रहण लग गया। विद्यालय का निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता है पर नावाडीह अंचल द्वारा 17 एकड़ जमीन पर्याप्त है लेकिन वन विभाग की मापी के बाद पता चला कि सारा जमीन वन विभाग का विद्यालय निर्माण स्थल पर जीएम लैंड जमीन है।
भूमि विवाद
इसलिए बिना आदेश के अपनी जमीन पर भवन निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। वन विभाग की कार्रवाई के बाद फिलहाल नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय निर्माण पर ग्रहण लगता दिख रहा है और संवेदक कार्य स्थल से रड, ईंट व बालू सहित अन्य सामग्री उठा कर ले गए।
निर्माण कार्य की स्थिति
मालूम हो कि इस विद्यालय का सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। जबकि इसी माह 9 तारीख को क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व विधायक जयराम कुमार महतो अन्य द्वारा भूमिपूजन किया गया था। विद्यालय के निर्माण कार्य पर ग्रहण दिखता देख ऊपरघाट में तरह तरह की चर्चा हो रही है। कई कह रहे हैं कि अगर आज मंत्री जगरनाथ महतो जिंदा होते तो यह सब नहीं होता।
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