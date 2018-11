संविधान दिवस आज, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई

संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। सरकार ने 19 नवंबर, 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था।

संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम. वेकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर संविधान दिवस पर बधाई के संदेश दिए जा रहे हैं। यहां देखें:

On the the occasion of #ConstitutionDay (also National Law Day), let us pay our tributes to the architects of our Constitution and pledge to preserve the values enshrined in it. This year also marks the 70th year of the adoption of the #IndianConstitution. pic.twitter.com/CFUMjGxh8X