सीमा पर लगातार हो रहीं घुसपैठ की कोशिशें, पाक आर्मी सीजफायर उल्लंघन कर दे रही कवर

पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में घुसपैठ की कोशिशें काफी बढ़ी हैं। इस कोशिश में पाकिस्तानी आर्मी इन घुसपैठियों की पूरी मदद कर रही है। पाक सेना की ओर से लगातार सीजफायर उल्लघंन कर घुसपैठियों को कवर दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना अलर्ट पर है और सेना लगातार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। नॉर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया।

Northern Army Commander Lt Gen Ranbir Singh: For the past few days, there have been attempts by Pakistan to push in infiltrators, such infiltration attempts have been supported by ceasefire violations. Indian Army is totally alert & we have been able to foil all such attempts. pic.twitter.com/8Nzs0l4tr0