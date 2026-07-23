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बीकेटी थाने के कांस्टेबल ने लौटाया चारबाग पर मिला आईफोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बीकेटी थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार सिंह ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर पाया कीमती आईफोन उसके मालिक को लौटा दिया। अंकित ने फोन को सुरक्षित रखा और मालिक को बुलाकर वापस किया। मोबाइल स्वामी ने कांस्टेबल की प्रशंसा की। इस कार्य के लिए अंकित की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

बीकेटी थाने के कांस्टेबल ने लौटाया चारबाग पर मिला आईफोन

ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बीकेटी थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित कुमार सिंह ने चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर मिला कीमती आईफोन उसके मालिक को लौटा दिया। अंकित छुट्टी पर घर जा रहे थे तभी उन्हें स्टेशन के बाहर आईफोन पड़ा मिला। उन्होंने मोबाइल अपने पास सुरक्षित रखा। कुछ देर बाद फोन पर दूसरे नंबर से कॉल आई। अंकित ने मालिक को बीकेटी थाने बुलाकर पहचान के बाद मोबाइल सौंपा। मोबाइल स्वामी हरिओम कुशवाहा, निवासी मऊ ने जयपुर जाने के दौरान फोन खो दिया था। अपना फोन वापस पाकर उन्होंने कांस्टेबल की सराहना की। क्षेत्र में अंकित के इस कार्य की खूब प्रशंसा हो रही है。

ट्रेन की चपेट में आया युवक, शिनाख्त नहीं

बीकेटी, संवाददाता।

बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र की टिकरी रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार रात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि शव कई टुकड़ों में बिखर गया। पुलिस के अनुसार रात करीब 9:30 बजे इज्जतनगर–गोरखपुर एक्सप्रेस सीतापुर से लखनऊ जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। आसपास के थानों को सूचना दी गई है और गुमशुदगी से मिलान कराया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही

सामान्य प्रश्न

कांस्टेबल अंकित कुमार सिंह ने किस स्टेशन पर आईफोन पाया?
कांस्टेबल अंकित कुमार सिंह ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर आईफोन पाया।

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