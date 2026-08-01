खेतों से नदी व धारों में पहुंच रहा पेस्टिसाइड, विलुप्त हो रही देसी मछलियां

कटिहार, निज प्रतिनिधि नदियों व धारों से देसी मछली विलुप्त होने के कगार पर है। देसी कैट फिश प्रजाति की सिंधी, मांगुर व कबई जैसी मछलियों का उत्पादन घटने से बाजार में मांग अधिक होने से इसके भाव में भी तेजी रहती है। गर्मी में नदियों के जलस्तर में कमी तथा किसानों द्वारा कृषि कार्य में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग करने से बरसात सहित अन्य स्रोतों से पेस्टिसाइड बहकर नदियों व धार में पहुंच जाता है। इस कारण भी नदियों से देसी मछली विलुप्त हो रही है। देसी मछलियों के पालन के लिए सरकार ने योजना शुरू की है।

कैटफिश प्रजाति की मछली के पालन के लिए इस बार जिले को दो यूनिट का लक्ष्य मिला है। कदवा प्रखंड के दो मत्स्यपालकों का चयन इसको लेकर किया गया है। विभाग द्वारा चयनित मत्स्यपालक को अनुदान सहित अन्य सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बाटा सहित अन्य देसी मछलियों का उत्पादन भी किसान कर रहे हैं। देसी कैट फिश मछली का उत्पादन हैचरी कल्चर के रूप में किया जा रहा है। हलांकि जिले में पानी में आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण हैचरी नहीं है लेकिन देसी मछली का पालन हैचरी स्वरूप में ही किया जा रहा है। मछली पालन के लिए बीज के लिए मत्स्यपालकों को पश्चिम बंगाल पर निर्भर होना पड़ता है।विभागीय जानकारी के मुताबिक जल्द ही जिले में बीज उत्पादन इकाई भी लगेगा। इसके लिए मत्स्यपालकों को प्रेरित करने के साथ ही आवेदन लिया जाएगा। नदियों में देसी मछलियों के लिए अनुकूल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं मिलने के कारण अब इन मछलियों का पालन तालाब में किया जा रहा है। बताते चलें कि पिछले वर्ष की तुलना में जिले में मछली का उत्पादन बढ़ा है। अब दूसरे राज्यों पर मछली की निर्भरता भी कम हुई है लेकिन देसी मछली को लेकर अब भी संकट की स्थिति बनी हुई है। कदवा प्रखंड के परभैली निवासी सुभाष मंडल व भोगांव निवासी मो. बारिक देसी कैट फिश प्रजाति की मछलियों का पालन कर रहे हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि बाजार में मांग अधिक होने तथा भाव अधिक होने के कारण देसी मछली मत्स्यपालकों व किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। मत्स्यपालकों का रूझान देसी मछली पालन की ओर भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष जिले को देसी कैट फिश प्रजाति की मछली पालन को लेकर छह यूनिट का लक्ष्य दिया गया था। इस वर्ष दो यूनिट का ही लक्ष्य मिला है। नदियों को प्रदूषण मुक्त रखा जाए तथा किसान संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग करें तो नदियों व धारों में भी देसी मछलियों के अस्तित्व को बचाया जा सकता है।