कांग्रेस ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मांगी सुरक्षा, जानें क्या है वजह

कांग्रेस ने पंजाब सरकार के मंत्री और विधानसभा चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे नवजोत सिंह सिद्धू पर 'खतरे की आशंका के मद्देनजर गृह मंत्रालय से उन्हें पूरे देश में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सुरक्षा प्रदान किए जाने का आग्रह किया है।

Congress leader Randeep Surjewala writes to Home Minister Rajnath Singh seeking CISF security for Punjab Minister Navjot Singh Sidhu citing 'growing threat perception to his life'. pic.twitter.com/eDaOAfid1G