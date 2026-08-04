कांग्रेसियों का सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ
वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चढ़ावा चोरी प्रकरण के खिलाफ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने किया, जिन्होंने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्रार्थना की।
वाराणसी, संवाददाता। चढ़ावा चोरी प्रकरण में कांग्रेस मुखर हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्यकर्ताओं ने चौथे मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। बेनीपुर-अकथा (पहड़िया) स्थित मंदिर में शाम चार बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। कार्यक्रम का संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मयंक चौबे, महासचिव पीयूष श्रीवास्तव, सचिव विप्रोष विश्वकर्मा, सारनाथ ब्लॉक अध्यक्ष शाश्वत चौबे, और उत्तरी विस क्षेत्र संयोजक सतनाम सिंह ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रभु हनुमान का स्मरण किया। सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। कहा कि प्रभु श्रीराम के नाम पर लोगों चढ़ावा अर्पित करते हैं।
इसमें भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, संतोष चौरसिया, रोहित दुबे, संजीव कुमार, गोपाल चौबे, विजय देवल, दीपचंद्र विश्वकर्मा, राजा चौबे, रौनक यादव, ओमप्रकाश, अभिषेक, विशाल आनंद, नासिर, नीरज शर्मा, जय बहादुर, सोनू, राहुल, विनय, पिंटू, राजनाथ सोनकर, रामजी शुक्ल, दया राजभर, जितेंद्रनाथ तिवारी, रामजी गुप्त, किशन यादव, आरिफ मौजूद रहे।
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