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राहुल गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो..महत्वत्पूर्ण...ओलंपियाड -राहुल गांधी एवं उनके परिवार के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक

राहुल गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के कांग्रेसी

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं उनके परिवार को धमकी देने के मामले में कर्नाटक के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी सिटी प्रमोद कुमार से मुलाकात की और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। लालचंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके परिवार के विरुद्ध की गई कथित आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी से कांग्रेसियों में रोष है। कहा कि विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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कहा कि भाजपा विधायक द्वारा राहुल गांधी एवं उनके परिवार के विरुद्ध दिया गया बयान अत्यंत अशोभनीय, अमर्यादित और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि समाज में वैमनस्य और अशांति का वातावरण भी उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की अभद्र और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने एसपी सिटी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ राजनीतिक संवाद आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत एवं परिवार पर अभद्र टिप्पणियां लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करती हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल, दीप बोहरा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद रमेश कुमार मंगू, ज़ाहिद अंसारी, एतात् खान, सिद्धार्थ वर्मा जमाल अहमद आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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