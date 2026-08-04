दतिया मध्यप्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत जनभावनाओं की जीत: मनोज नारायण भगत
हजारीबाग के जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनोज नारायण भगत ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने इसे बीजेपी के जनविरोधी नीतियों को जवाब बताया और कहा कि यह जीत राहुल गांधी के संघर्ष का नतीजा है। कई नेताओं ने भी कांग्रेस को बधाई दी।
हजारीबाग, निज प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की शानदार जीत पर हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनोज नारायण भगत ने खुशी जताते हुए केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश के नेताओं और कांग्रेसजनों को बधाई दी है। जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दतिया की यह जीत भारतीय जनता पार्टी के अहंकार, जनविरोधी नीतियों और झूठे दावों के खिलाफ जनता का करारा जवाब है।यह जीत यह साबित करती है कि देश और राज्यों में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। साथ ही यह जीत राहुल गांधी के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है।
बधाई देने वालों में प्रदेश महासचिव सुरजीत नागवाल, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी अशोक देव,इंटक के प्रदेश महासचिव धीरज सिंह, सहकारिता के जिला अध्यक्ष कृष्णा किशोर प्रसाद,, एस सी सेल के जिला अध्यक्ष मुकेश पासवान,ओबीसी के जिला अध्यक्ष अजय प्रजापति, रॉकी सिन्हा, अमित सिन्हा आदि शामिल हैं।
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