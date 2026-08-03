मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो गुजरात में भाजपा जीती

दतिया, एजेंसी। मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 मतों से हराया। जिला निर्वाचन अधिकारी और दतिया के जिलाधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने 6016 मतों से जीत दर्ज कर ली है। 15वें और आखिरी दौर की मतगणना के बाद घनश्याम सिंह को 66757 से अधिक मत मिले जबकि तिवारी को 60741 से अधिक मत प्राप्त हुए। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव को 22527 मत मिले हैं जो तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

गुजरात: मंजलपुर सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरारअहमदाबाद, एजेंसी। भाजपा ने वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा। भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी को 30,630 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना के सभी 20 चरण पूरे होने के बाद सतीश पटेल को 55,481 वोट मिले, जबकि भिखाभाई रबारी को 24,851 वोट मिले। भाजपा के इस मजबूत गढ़ में केवल दो ही उम्मीदवार मैदान में थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा की जीत का अंतर कम रहा। 2022 में भाजपा ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए मंजलपुर सीट 1,00,754 मतों के अंतर से जीती थी।