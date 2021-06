पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, देशभर के पेट्रोल पंपोंं के बाहर करेगी प्रदर्शन

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दल कांग्रेस 11 जून को लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों विरोध में देशभर के पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेगी। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में इनकी कीमत 100 के पार पहुंच गई है। मई के महीने में 17 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जून में कीमतों का बढ़ना लगातार जारी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा।

Congress will hold a nationwide symbolic protest on June 11 in front of petrol pumps across the country against rising in fuel prices pic.twitter.com/AL3Vmp1R1l