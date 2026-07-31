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पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी जोशी का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रकाश जोशी का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत किया गया। वक्ताओं ने उनके संगठनात्मक अनुभव की सराहना की और एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। 8 अगस्त की रैली की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी जोशी का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी जोशी का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत

हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य एवं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे प्रकाश जोशी का कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया। स्वराज आश्रम में वक्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं और उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की बात कही। उन्होंने जिम्मेदारी देने पर केन्द्रीय नेतृत्व का अभार जताते हुए मिलजुल कर कांग्रेस को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रस्तावित रैली ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रकाश जोशी जैसे अनुभवी एवं समर्पित नेता का मार्गदर्शन संगठन को नई ऊर्जा देगा।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल छिमवाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, महिला कांग्रेस कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जया कर्नाटक, रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम, हेमंत बगड़वाल, हरीश मेहता, सतीश नैनवाल, संजय किरौला, भोला दत्त भट्ट, मयंक भट्ट, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट, हल्द्वानी महिला महानगर अध्यक्ष मधु सांगुड़ी, कांग्रेस प्रवक्ता हरेंद्र क्वीरा, पार्षद भागीरथी बिष्ट, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक, एससी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष इंदर पाल आर्य, नीरज तिवारी, मलय बिष्ट, नंदन दुर्गापाल, हरेंद्र बोरा, ललित जोशी, राजेंद्र खनवाल, ब्लॉक अध्यक्ष किरण माहरा, महेश कांडपाल, कमल जोशी आदि मौजूद रहे।

आठ अगस्त की रैली को लेकर हुई बैठक

स्वागत समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 8 अगस्त को हल्द्वानी में प्रस्तावित जनसभा एवं रैली की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों, बूथ स्तर तक समन्वय, जनसंपर्क अभियान, प्रचार-प्रसार तथा अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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