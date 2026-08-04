Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दतिया सीट की जीत पर बांटी मिठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

बांदा में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दतिया सीट पर भारी मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और अध्यक्ष अफसाना शाह ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के बदलाव की इच्छा को दर्शाती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस की मजबूती का संकेत है।

दतिया सीट की जीत पर बांटी मिठाई

बांदा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत पर जिले में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न व खुशी मनाई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को भारी मतों से जनादेश मिला है। कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष अफसाना शाह ने मिठाइयां बांटी और कहा कि दतिया का परिणाम पूरे देश को संदेश है। अब जनता झूठे वादों और जुमलों से थक चुकी है। यह जीत आने वाले चुनावों में कांग्रेस की मजबूती का संकेत है। इस मौके पर शिवबली सिंह,नरेंद्र अग्रवाल, केपी सेन, राजबहादुर, धीरेंद्र पांडेय, वीरू, सब्बीर सौदागर, रफत खान गोगा, वारिस अली आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद ऐक्शन में भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया यह कदम
ये भी पढ़ें:सरकार पर असर नहीं, लेकिन BJP के लिए बड़ा संकेत उपचुनाव; क्या बदल रहा देश का माहौल?
ये भी पढ़ें:दतिया 2 बार कैसे हारी भाजपा, कांग्रेस का स्टार कौन; नरोत्तम मिश्रा फैक्टर का कितना असर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Election Banda News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।