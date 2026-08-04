दतिया सीट की जीत पर बांटी मिठाई
बांदा में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दतिया सीट पर भारी मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और अध्यक्ष अफसाना शाह ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के बदलाव की इच्छा को दर्शाती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस की मजबूती का संकेत है।
बांदा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत पर जिले में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न व खुशी मनाई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को भारी मतों से जनादेश मिला है। कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष अफसाना शाह ने मिठाइयां बांटी और कहा कि दतिया का परिणाम पूरे देश को संदेश है। अब जनता झूठे वादों और जुमलों से थक चुकी है। यह जीत आने वाले चुनावों में कांग्रेस की मजबूती का संकेत है। इस मौके पर शिवबली सिंह,नरेंद्र अग्रवाल, केपी सेन, राजबहादुर, धीरेंद्र पांडेय, वीरू, सब्बीर सौदागर, रफत खान गोगा, वारिस अली आदि उपस्थित रहे।
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