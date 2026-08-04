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बदलाव की ओर बढ़ रहा है देश : मणिशंकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने भाजपा की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चुनाव परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने मोदी और शाह के शासन की निंदा की और राहुल गांधी की सकारात्मक भूमिका को सराहा। यह बदलाव की शुरुआत है, जिससे आम लोग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं।

बदलाव की ओर बढ़ रहा है देश : मणिशंकर
बदलाव की ओर बढ़ रहा है देश : मणिशंकर

देवघर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है l बांकीपुर एवं दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रचंड हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मणिशंकर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए l

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उपचुनाव परिणाम पर मणिशंकर की प्रतिक्रिया

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह द्वारा छात्रों के साथ किए गए बर्बरता पूर्ण कार्रवाई एवं तानाशाही रवैया का जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया है। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम फैसला करती है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी, संविधान विरोधी एवं निरंकुश शासन से ऊब चुके हैं l कमर तोड़ महंगाई, चंदा चोरी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आज देश के आम लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं l उपचुनाव परिणाम एक शुरुआत है देश में बदलाव की।

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राहुल गांधी की भूमिका

उन्होंने कहा की देश के वर्तमान अस्थिर राजनीतिक स्थिति में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी क़ी साकारात्मक भूमिका को आम लोग सराह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गेजी एवं प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व एवं कांग्रेस के नीतियों के प्रति आम लोगों का झुकाव बढ़ा है l

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मणिशंकर ने भाजपा की हार पर क्या कहा?
मणिशंकर ने कहा कि यह चुनाव परिवर्तन का संकेत है और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए।
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