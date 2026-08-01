विधानसभा चुनाव से पहले सतह पर आई पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी

पटियाला, एजेंसी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई। पटियाला में आयोजित जिला कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारेबाजी हुई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हो गया। इस दौरान कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वडिंग के भाषण शुरू करते ही चन्नी के समर्थकों ने चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद, चन्नी तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के और चन्नी लियाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। इस कारण कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा पड़ी। वडिंग ने बार-बार कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और बैठक जारी रखने देने की अपील की। ​​