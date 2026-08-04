अजय राय ने बताया कि आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम युवाओं और छात्रों की समस्याओं पर आवाज उठाएगा। उन्होंने चढ़ावा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच और राशन कोटेदारों की समस्याओं पर भी चर्चा की।

युवाओं की शिकायतों को आवाज देगा ‘छात्रों की गूंज’

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को लहुराबीर स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित होगा। देशभर के युवाओं और छात्रों की मांगों और शिकायतों को यह कार्यक्रम आवाज दे रहा है।

कार्यक्रम की उद्देश्य अजय राय ने इसके अलावा चढ़ावा चोरी प्रकरण में पारदर्शी जांच और राशन कोटेदारों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई का एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से हुई, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की समस्याओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इसके बाद यह अभियान उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा। अब यह अभियान अपने अगले और सबसे बड़े चरण के रूप में आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है।

युवाओं से अपील अजय राय ने कहा कि यह केवल एक जनसभा नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकार, सम्मान, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच बनने जा रहा है। राहुल गांधी लगातार संसद से लेकर सड़क तक छात्रों और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं और ‘छात्रों की गूंज’ अभियान उसी संघर्ष का विस्तार है, जिसमें छात्र स्वयं अपनी पीड़ा और अपने सुझाव देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, छात्र संगठनों और युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज पहुंचकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनें।

चढ़ावा चोरी प्रकरण पर बयान अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर भी कहा कि पूरे प्रकरण की ऐसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे वास्तविक सत्य देश के सामने आए और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो। अब तक कार्रवाई केवल छोटे स्तर के लोगों तक सीमित दिखाई देती है, जबकि शीर्ष स्तर पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के राशन के कोटेदारों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा आदि उपस्थित रहे।